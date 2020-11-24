Мужчина из Колпино не считает, что держит детей в заложниках

Колпино, 24 ноября. Внимание всей страны обращено сейчас на Колпино, где мужчина удерживает в заложниках шестерых малолетних детей. Однако, как удалось выяснить корреспондентам ФАН в разговоре с мужчиной, он не разделяет мнения правоохранителей по поводу своих якобы незаконных действий.

«Я никого в заложниках не удерживаю. Я нахожусь у себя дома, со своими детьми и жду свою жену», — заявил мужчина.

Ранее удалось поговорить с ребенком, который находится в злополучной квартире, он сообщил, что уже три дня не видел свою мать.

На данный момент началось активное движение машин спецтехники. По предположению очевидцев, сотрудники полиции могут готовиться к штурму квартиры.