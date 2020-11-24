Удалось поговорить с ребенком, попавшим в заложники в Колпино

Колпино, 24 ноября. На данный момент в одном из жилых домов в Колпино мужчина в квартире на первом этаже удерживает шестерых детей в возрасте от двух до 15 лет.

С одним из детей удалось поговорить через окно квартиры. Ребенок подтвердил, что его насильно удерживают в доме, а его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, по словам ребенка, они не видели мать уже в течение трех дней.

«Позвонить мы ей тоже не можем, потому что у нее отключен телефон», — добавил он.

Ранее мужчину охарактеризовали соседи.