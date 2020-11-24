Захватчик шестерых детей в Колпино задержан

Санкт-Петербург, 24 ноября. Захвативший шестерых детей в заложники мужчина был задержан. После долгих переговоров с прокурором, мужчину убедили сдаться. Он вышел из квартиры и был передан сотрудникам прокуратуры. Источник ФАН отметил, что переговоры с захватчиком вел прокурор колпинской прокуратуры Игорь Ивкин.

Также было отмечено, что в правоохранительных органах сообщил, что по факту захвата заложников в Колпино проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбуждалось.

На данный момент врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в происшествии детям. Как отметил сотрудник полиции, их здоровью сейчас ничего не угрожает.