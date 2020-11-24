ФАН поговорил с очевидцами захвата детей в Колпино

Мужчина в Колпино удерживает детей в заложниках. Как отметила соседка мужчины по дому Дарья, раньше он не был замечен в агрессии по отношению к детям, работал, но порой выпивал.

«У меня муж общался с ним, нормальный он вроде, не употреблял, все было хорошо. На площадке с детьми играл, не было агрессии», — говорит соседка.

По словам соседей, всего в квартире находятся шесть детей в возрасте от 2 до 15 лет, трое из которых — родные дети мужчины, трое — его сожительницы, от другого мужчины.

Квартира находится на первом этаже.

Также жители близлежащих домов отметили, что мужчина, удерживающий детей в заложниках, иногда выпивал, последнее время был «в завязке».

«Он был в завязке, вот и развязался, и сейчас находится в алкогольном опьянении», — добавил один из соседей.

На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.