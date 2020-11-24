Впервые прививку от гриппа можно будет поставить в МФЦ Томска

Томск, 24 ноября. В Томске откроются новые пункты вакцинации от гриппа в отделах МФЦ «Мои документы», сообщили в департаменте здравоохранения области.

Бесплатная вакцинация проводится всем желающим. Перед прививкой обязателен медицинский осмотр, в ходе которого врач определит возможные противопоказания. Противопоказаниями к вакцинации являются: наличие признаков ОРВИ, повышенная температура, обострение хронических заболеваний.

Вакцинация от гриппа проводится препаратами «Ультрикс» и «Совигрипп». После прививки можно оформить справку, которая будет подтверждать факт вакцинации.

Корреспондент ФАН поинтересовался, действительно ли процедурные кабинеты откроются в самих зданиях МФЦ.

«Вакцинация от гриппа будет проходить в зданиях МФЦ. Речь идет не о «Мобильной вакцинации»», – сообщили ФАН в департаменте.

То есть, около МФЦ не будут стоять машины, оборудованные прививочными кабинетами. Все желающие привиться должны зайти в здание многофункционального центра, где им окажут процедуру.

Бесплатную прививку от гриппа можно будет поставить уже в этот четверг (26 ноября), в пятницу (27 ноября), а также первого, второго и четвертого декабря в МФЦ «Мои документы» в Кировском (пр. Фрунзе, 103-д) и Октябрьском (ул. Пушкина, 63, стр.5) районах Томска. Режим работы процедурного кабинета с 10 до 14 и с 15 до 18 часов.