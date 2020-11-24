Квартира Виктюка в центре Москвы не достанется наследникам

Москва, 24 ноября. Племянница Романа Виктюка Наталья и ее дети не смогут унаследовать квартиру режиссера в центре Москвы на Тверской улице. Дело в том, что квартира не была оформлена как собственность Романа Григорьевича. Квартира относительно небольшая — 66 квадратных метров, но местоположение дома увеличивает стоимость жилплощади.

Дом №4 по Тверской улице расположен сразу за зданием Государственной Думы РФ, в двух шагах от Охотного ряда. Построено здание в 1938 году, архитектурный стиль — сталинский ампир. Это не типовая постройка, а индивидуальный проект, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Это первый из домов в Москве, построенных новаторским способом, — плиточно-скоростным, когда для возведения используют здания уже готовые конструкции.

Кадастровая стоимость квартиры Виктюка — 25 527 970,71 рубля, однако реальная цена выше в два раза. Стоимость одного квадратного метра в доме от 636 400 до 764 500 рублей. То есть цена квартиры больше 42 миллионов.

Напомним, ранее ФАН рассказал, что похороны Виктюка вместе с переправкой останков во Львов полностью оплатил театр, проведя госзакупку. Ритуальные услуги обошлись театру в сумму свыше 300 тысяч рублей.