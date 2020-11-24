ФАН узнал, какая структура может появиться вместо Пенсионного фонда России

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал в интервью ФАН, какая структура может появиться вместо Пенсионного фонда России (ПФР).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал глобальные изменения в пенсионном вопросе России. По его словам, Пенсионный фонд будет устранен из-за цифровизации, а пенсии россиянам начнут выплачиваться напрямую из бюджета.

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране», — заявил лидер ЛДПР.

В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей связался с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым с просьбой прокомментировать инициативу Владимира Жириновского. Как рассказал специалист, Пенсионный фонд уже давно себя изжил, поэтому с приходом премьер-министра Михаила Мишустина структура будет полностью переформатирована.

«Пенсионный фонд является странным учреждением, которое, в принципе, не нужно. Его основное предназначение состоит в том, чтобы иметь дефицит. Поскольку у фонда постоянно возникает дефицит, то факт являлся железным основанием для некоторых экономистов и лоббистов пробивать либеральную пенсионную реформу. Ее суть заключается в следующем: развести национальные доходы и пенсии для граждан. Напомню, реформа началась в 2002 году и продолжалась вплоть до появления Мишустина. В целом любой пенсионный фонд создается в первую очередь для размещения денег пенсионеров на фондовом рынке», — рассказал эксперт.

Василий Колташов также сообщил, что сейчас Пенсионный фонд благодаря некоторым инициативам президента дает возможность выплачивать материнский капитал, а также производить выплаты семьям с детьми в период пандемии. По его мнению, вместо ПФР может появиться централизованный фонд, которой будет подчиняться лично главе государства.

«Инициативы, которые исходят от президента России Владимира Путина по поводу материнского капитала, компенсаций пострадавшим домашним хозяйствам, реализовываются через специальный фонд ПФР. Если говорить о полной ПФР, то он нужен лишь в роли фонда, которые работает в режиме чрезвычайных и важных социальных мероприятий, и подчиняется лично президенту», — уточнил он.

Экономист уверяет, что сегодня Россия возвращается к системе солидарности поколений, которая позволит выплачивать пенсии напрямую из бюджета.

«То, что не будет Пенсионного фонда, а пенсии начнут выплачивать напрямую из бюджета — разумное решение. Это возврат к системе солидарности поколений, которая была придумана немецким канцлером Отто фон Бисмарком. Жириновский здесь отчасти прав. Другой вопрос — будет ли принято решение проводить пенсии через бюджет напрямую, или в новых исторических условиях они начнут проходить через фонд, структуру которого я описал. Видно, что это функция у нас сегодня появилась, в «нулевые» ее не было. А в чистом виде пенсионный фонд нам не нужен», — резюмировал экономист.

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