Москва, 24 ноября. Политические амбиции Киева негативным образом влияют на национальную экономику, из-за чего страдает промышленность Украины, пишет «Политпазл».

После государственного переворота на Украине, который произошел в 2014 году, Киев продолжает придерживаться курса на евроинтеграцию и разрыв отношений с РФ. Стремление Украины стать членом Евросоюза и пополнить ряды НАТО быстро дало свои плоды. Однако в данном случае речь идет, скорее, не о положительных изменениях, о которых мечтали украинцы, выступающие против политики экс-президента Виктора Януковича.

Политика официального Киева за последние годы привела к тому, что промышленность страны буквально начала разваливаться, а многие предприятия были вынуждены прекратить свою работу. Дело в большинстве случае в том, что их лишили возможности сотрудничать с Россией. В список пострадавших предприятий вошел и легендарный завод, который выпускал грузовые автомобили марки «КрАЗ». Эти тягачи во времена СССР составляли большую часть грузового автопарка ВС страны, а также после распада Советского Союза в течение длительного времени состояли в рядах российской армии.

Важно понимать, что до 2015 года предприятие активно сотрудничало с Россией, но все изменилось из-за политики официального Киева. После разрыва контактов Украины и России основанное еще во времена Российской империи предприятие «Мотор Сич» оказалось в крайне тяжелом положении. Также недавно стало известно, что Кременчугский завод запустил процедуру банкротства. Предприятие можно было бы спасти, если бы Министерство обороны Украины оформило заказ на приобретение техники, но военное ведомство сделало выбор в пользу автомобилей чешского производства.

Так, машины Tatra Т815-7Т3RC1 8х8, которые соответствуют стандартам НАТО, будут служить в качестве платформы для ракетного комплекса «Нептун» и установки реактивных систем «Ольха». В Сети граждане Украины возмутились подобным раскладом и оставили многочисленные гневные комментарии.

Пользователь Владимир Брас в соцсети Facebook с сарказмом написал, что «патриотично кормить чужих рабочих, инженеров, менеджеров, а свои будут в Европе мыть посуду и собирать овощи».

«Еще одно крупное украинское предприятие пустило бульбы. <…> Браво! Цэ Перемога!», — с возмущением добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась в «красной книге» — списке стран, которые не рекомендованы для сотрудничества китайским компаниям и инвесторам. Причиной для этого послужило нарушение прав представителей Поднебесной, купивших долю в заводе «Мотор Сич».