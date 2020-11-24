Вирусолог рассказал, чего не стоит делать в новогоднюю ночь

Новая коронавирусная инфекция и введенный впоследствии режим ограничений станут запоминающимся пятном на всей истории 2020 года. На носу ноябрь, время правления металлической крысы подходит к концу, а коронавирус и здесь спешит подпортить самый ожидаемый праздник россиян — Новый год. Так, в стране отменены елки, запрещены массовые застолья и корпоративные вечеринки, а рестораны и бары спешат проводить своих гостей до полуночи. И что же теперь? Как отметить главный зимний праздник? На этот вопрос ответил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«Хорошее настроение положительно влияет на иммунитет, поэтому отмечать праздник можно и даже нужно. Но ко всему нужно подходить разумно, с головой, в том числе к празднованию Нового года. Я считаю, что собраться дома семьей — это святое», — отметил ученый.

Для многих россиян является традицией после застолья или боя курантов выходить на улицу, пускать фейерверки, идти на елку, встречаться с соседями. Эксперт предостерег россиян от возможной опасности.

«Идти в новогоднюю ночь на елку — над этим каждый должен подумать и самостоятельно оценить риски. Все-таки на главных городских площадях обычно скапливается большое число граждан, уменьшается дистанция между людьми и, как следствие, увеличивается риск заражения различными вирусными инфекциями», — отметил специалист.

Алексей Аграновский также подчеркнул, что в любом случае прогулки на свежем воздухе всегда необходимы, и сами по себе они не представляют особой опасности. По его словам, на свежем воздухе подхватить коронавирус крайне маловероятно.

«Эту вероятность можно даже сбросить со счетов. В метро, в магазине заразиться возможно. Там, где много людей из-за небольшой дистанции между ними. Также закрытое помещение влияет на риск заражения не только коронавирусом, но и других инфекций», — подчеркнул Аграновский.

В период пандемии коронавируса и введенных ограничительных мир вирусолог все же советует воздержаться от посещения людных общественных мест в период праздников, а также самых опасных мест на период пандемии.