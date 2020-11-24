Добровинский раскрыл подробности дела из-за клеветы в адрес Гном Гномыча

Адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы продюсера Яны Рудковской в суде по уголовному делу из-за статьи в СМИ, приписавшей ее сыну, Александру Плющенко, психическое расстройство. Юрист прокомментировал ФАН судебное разбирательство.

Рудковская подала в суд из-за статьи таблоида StarHit о детских психических расстройствах и о том, как звездные родители справляются с подобными заболеваниями у детей. Журналисты заявили, что якобы у семилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и Рудковской, известного под псевдонимом Гном Гномыч, диагностировали синдром Аспергера.

«В мае этого года произошло событие, которое потрясло нашу страну, но о котором все быстро забыли — один интернет-источник опубликовал анонимный пасквиль на семилетнего ребенка — Сашу Плющенко. Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям — известному продюсеру Яне Рудковской и многократному чемпиону мира — Евгению Плющенко. Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка», — напомнил Добровинский.

Рудковская добилась возбуждения уголовного дела по статье о клевете в СМИ. Наказание по данной статье составляет штраф в размере до одного миллиона рублей или 240 часов обязательных работ.

«20 ноября в МВД России по Даниловскому району было подписано постановление о возбуждении уголовного дела против лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией. Впереди нас ждет расследование, которое позволит найти виновника и восторжествовать справедливости», — заключил Добровинский.

Кроме того, Рудковская ранее рассказала, что вместе с Добровинским и правозащитниками работает над новым законопроектом, принятие которого запретит СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей.

Гном Гномыч с ранних лет стоит на коньках и в свои семь лет является звездой ледового шоу. В этом году сын Плющенко и Рудковской пошел в первый класс, теперь он совмещает учебу, тренировки и выступления в шоу. Ранее в Instagram-аккаунте Гном Гномыча появилось видео, на котором мальчик пожаловался на отсутствие свободного времени.