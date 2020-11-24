Названы сроки поставки бесплатного препарата от коронавируса в Дагестан

Махачкала, 24 ноября. До конца ноября в Дагестан поступят партии противовирусного препарата «фавипиравир» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Как заявила первый заместитель главы регионального Минздрава Татьяна Беляева, лекарство будет предоставляться для больных бесплатно.

«В настоящее время уже заключены договоры на поставку лекарственных препаратов, в том числе и противовирусного лекарственного препарата «Фавипиравир», который беспокоил всех жителей республики и о котором говорили, что он дорогостоящий, и не каждый может позволить его себе купить. «Фавипиравир» в республику поступит в конце месяца. В соответствии со схемами лечения, он также будет выделяться пациентам, находящимся на амбулаторном лечении», – рассказала она.

Беляева отметила, что препараты закупаются на средства, выделенные из федерального бюджета. Непосредственно на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому, регион получил 117 млн рублей, уточнила замминистра.

«На сегодняшний день распоряжением правительства Республике Дагестан выделено более 117 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях», – сказала Беляева.

Она также объяснила, что решение о назначении «Фавипиравира» или других противовирусных лекарств будет приниматься врачом, который посетит пациента дома, а также после подтверждения у последнего наличия коронавирусной инфекции.

«Если COVID-инфекция подтверждена, то будет назначен, в том числе, препарат «Фавипиравир». Доставляться (домой к пациенту – Прим. ФАН) он будет самими врачами или волонтерами», – добавила замглавы республиканского Минздрава.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами от пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно. Спустя несколько дней соответствующая сумма была направлена в регионы из резервного фонда правительства.

«Фавипиравир» был разработан в Японии как средство против новых видов гриппа. В самой Японии его признали неэффективным при лечении пациентов с COVID-19. Позднее китайские и индийские исследователи заявили, что препарат можно использовать для лечения коронавируса. В России также установили эффективность «Фавипиравира». Для этого были проведены три независимых клинических исследования.