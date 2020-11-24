Москва, 24 ноября. Украинская журналистка Янина Соколовская призвала Киев перестать «играть в многовекторность» и наконец определить свой путь и идеологию, а не пытаться угодить «и нашим, и вашим». Мнением на этот счет украинка поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

Соколовская обратила внимание на то, что Украину кидает из стороны в сторону. Когда пост президента занимал Леонид Кучма, то Киев пытался «играть в многовекторность». Однако ни в Европе, ни в США стремление усидеть на двух стульях не оценили.

Это привело к тому, что на смену Кучме пришел Виктор Ющенко, который выступал строго за прозападный курс. Но дольше одного президентского срока ему продержаться не удалось.

Третий президент Украины повернулся спиной к России, тем самым поставив под удар национальную экономику. Украинцы были возмущены таким развитием событий, так как столкнулись со множеством серьезных проблем.

Краткий экскурс в историю Украины Соколовская завершила характеристикой политического курса следующего президента Украины Виктора Януковича. По ее словам, он проделал по-настоящему большую работу для того, чтобы восстановить былые отношения с Россией. Но при этом не упустил возможности наладить диалог и с Западом.

Активные действия в этом направлении начал предпринимать и Петр Порошенко — пятый по счету президент Украины. Однако удержать кресло президента ему не удалось — на смену пришел Владимир Зеленский.

Как отметила Янина Соколовская, Зеленский «реанимировал» многовекторную политику, а это, с точки зрения журналистки, не принесет Украине ничего хорошего. Украинка упрекнула Киев в продолжающейся войне в Донбассе.

«В ситуации, когда война не остановлена и не прекращена, многовекторность стала вариантом троянского коня», — указала Соколовская.

В Донбассе продолжаются военные действия. Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцы оттеснили бойцов ВСУ. Для урегулировании ситуации были приняты Минские соглашения, но украинская сторона их регулярно нарушает. Военный конфликт в Донбассе продолжается по сей день.

Разрыв отношений с Россией, действительно, привел к негативным последствиям для экономики Украины, в первую очередь. Это подтвердил экс-глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников. Он рассказал о масштабах потерь украинской авиации из-за закрытия российского неба и заявил о фатальном ущербе для украинского бюджета.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко также подтвердил, что Украина находится в «просящем положении», прежде всего, перед МВФ из-за политики президента Украины Владимира Зеленского, который, с точки зрения киевского политика Олега Царева, в самое ближайшее время начнет терять членов команды.