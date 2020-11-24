Рабочая группа Минздрава раскритиковала работу поликлиник в Томске

Томск, 24 ноября. С рабочим визитом Томск посетили представители Министерства здравоохранения России, Федерального фонда ОМС и Госкорпорации «Росатом». Поездка была связана с оказанием организационно-методической помощи регионам с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Рабочую группу пригласить в регион решили в департаменте здравоохранения Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Томской области.

Помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская посетила томские респираторные госпитали, работающие на базе медико-санитарной части № 2 и больницы скорой медицинской помощи, а также станцию скорой медицинской помощи, поликлинику № 10 и больницу № 2 Томска.

Рабочая группа ознакомились со структурой коечного фонда, проверила соблюдение инфекционной безопасности в стационарах и оценила условия пребывания пациентов в лечебных учреждениях.

Помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская отметила высокую квалификацию медицинских работников, внушительное количество свободного коечного фонда и достаточное количество средств индивидуальной защиты.

Не обошлось и без недочетов. Основные замечания касались работы поликлиник города, а именно долгое ожидание на прием к врачу. Подверглась критике система вызова врача на дом и лекарственная терапия новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Отметим, что недавно ФАН сообщало о том, что Областной аптечный склад активно занимается формированием бесплатного набора лекарств от COVID-19.

«Сегодня акцент нужно сделать на внедрении мероприятий, направленных на соблюдение преемственности на всех этапах лечения COVID-19, осуществляя своевременный перевод пациентов из амбулаторного звена в стационар при ухудшении состояния, и из стационара на амбулаторный этап при улучшении согласно временным методическим рекомендациям Минздрава», – подчеркнула Олеся Старжинская.

Цель рабочей группы заключается в предоставлении действенных решений, отработанных в других регионах России, которые способны улучшить эффективность борьбы с заболеваемостью в Томской области.