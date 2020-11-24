Адвокат объяснила, как поделят имущество Ефремова при разводе с женой

Разговоры о разводе между актером Михаилом Ефремовым и его супругой Софьей Кругликовой совсем недавно стали будоражить интернет-пространство. Информацию о возможном расторжении брака якобы обнародовал близкий друг семьи Ефремовых, он также отметил, что, когда супруг Кругликовой в тюрьме, ей будет проще разделить нажитое совместно имущество. Однако адвокат Екатерина Духина на этот счет имеет другое мнение.

«Вне зависимости от того, где находится муж, права у сторон в период бракоразводного процесса равные. Неважно, кто находится в «местах не столь отдаленных», — супруг или супруга. Это не имеет никакого значения. Дело будет рассматриваться в равных условиях», — говорит эксперт.

Если при разделе имущества нахождение одного из супругов не имеет особого значения, то с самим расторжением брака дела обстоят много иначе.

«Другой вопрос, что супруга может развестись с супругом гораздо проще и быстрее, если он находится в тюрьме. Обычно, аргументы супруга, находящегося в заключении, не очень слушаются судом при разводе, при расторжении брака», — отмечает специалист.

Говорить о разделе имущества, по всей вероятности, еще рано, да и о разводе, видимо, тоже. Пока супруга заключенного под стражу артиста ситуацию никак не комментирует. Однако основания для возможного развода Ефремовых все же есть. Актера заподозрили в измене Кругликовой с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Ее имя фигурировало, когда появилась информация о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, главным героем которого и стал артист Михаил Ефремов.

За содеянное актер был осужден, он получил наказание в виде более семи лет лишения свободы. Он отбывает срок в колония в Белгородской области. Артист в нетрезвом виде сел 8 июня 2020 года за руль внедорожника. Во время движения он потерял контроль над джипом, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Водитель фургона позднее погиб.

Недавно российский музыкант Стас Барецкий поделился своими соображениями на тему того, какую кличку в преступной среде могут дать Ефремову.