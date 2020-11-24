В Совете Федерации рассказали, как и на сколько повысится пенсия в 2021 году

Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» член Совета Федерации, член комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как изменится пенсия в 2021 году.

«На сегодняшний день стоит закон о бюджете Российской Федерации. Он рассматривается в Госдуме, в ближайшее время мы будем рассматривать его в Совете Федерации. По проекту закона, с 1 января 2021 года размер всех страховых пенсий будет проиндексирован на 6,3% — это выше уровня инфляции, которая прогнозируется сегодня на уроне 3,7–3,8% за текущий год», — сообщила Елена Бибикова.

Член комитета по социальной политике также отметила, что индексация страховых пенсий второй год проводится с 1 января, а не 1 февраля, как это было ранее.

«Процесс индексации дает среднее увеличение пенсии в пределах пяти тысяч рублей. Конечно, не всех это устраивает, но тем не менее законодательство Российской Федерации утвердило процесс увеличения пенсии — берется средняя величина пенсии, далее рассчитывается ее индексация с учетом того, чтобы в 2022-м и 2023-м годах средний размер пенсии увеличивался на 1000 рублей. Это то, что касается страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца», — объяснила Елена Бибикова.

Член Совета Федерации подчеркнула, что будут повышены социальные пенсии.