Сенатор Бибикова рассказала об упрощенном порядке получения пособий 



Санкт-Петербург, 23 ноября. Член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Елена Бибикова заявила в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что в связи с увеличением МРОТ в 2021 году увеличатся и размеры пособий и выплат для различных групп населения.

При этом граждане, имеющие право на получение пособий, в связи с пандемией коронавируса могут получить его в упрощенном порядке.

«Когда в семье появляется первый ребенок или когда в семье невысокий доход необходимо в первый раз обратиться для назначения пособия. Только нужно обратиться с заявлением, потому что в период пандемии упрощен порядок обращения за пособием. Продления выплат до 1 марта 2021 будет производиться в автоматическом режиме, поскольку в той ситуации, в которой мы находимся из-за пандемии, продление выплат производится в беззаявительном порядке», — заявила Елена Бибикова в эфире на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году».

На дополнительные выплаты из бюджета, по словам сенатора, могут рассчитывать и пенсионеры.

«Например, если в семье появился иждивенец — если кто-то в семье начал учиться после 18 лет. В этом случае необходимо обращение за пособием», — пояснила она.

Кроме этого, устанавливается компенсационная выплата в размере 1200 рублей по уходу за пенсионером, достигшим возраста 80 лет, или инвалидом 1-й группы, напомнила Елена Бибикова.