Миронов рассказал, на сколько увеличится зарплата бюджетников в 2021 году



Санкт-Петербург, 23 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, какого увеличения заработной платы стоит ожидать сотрудникам, работающим в бюджетной сфере.

Лидер «Справедливой России» объяснил, как рассчитывается увеличение зарплаты.

«Уровень инфляции берется с запасом, хотя, если говорить про инфляцию, есть такой термин — реальная инфляция, то есть, когда рассчитывается инфляция, то учитывается удорожание всех товаров, например, автомобилей, мебели, холодильников и продуктов питания. А вот инфляция для пенсионеров, например, которые покупают хлеб и кусочек мяса, составляет не 4%, а 15-20%, потому что продукты дорожают. Они это видят по своему кошельку. Это называется реальной инфляцией», — сообщил политик.

По словам Сергея Миронова, увеличение общей зарплаты составит 6,6%, но это не то увеличение, которое сегодня должно быть.

«У нас и бюджетники — бедные люди. Только сейчас стали думать о врачах, особенно о тех, кто борется с коронавирусом. В России очень много бюджетников, которые сводят концы с концами. По нашим оценкам, средний прожиточный минимум должен составлять 40–50 тысяч рублей, не меньше. Это должны быть те деньги, на которые можно нормально жить.

В России 20 миллионов людей являются бедными. Самое ужасное, что на деньги МРОТ нельзя прожить. У нас появилась социальная категория, которой нет ни в одной стране, — бедные работающие люди. Это нонсенс, потому что в любой стране мира, если человек работает, он не может быть бедным. Бедными там являются только безработные, которые в силу своего асоциального поведения не работают», — подытожил лидер «Справедливой России».