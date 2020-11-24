Россия не перейдет на сплошное тестирование на коронавирус

Москва, 24 ноября. Сплошное тестирование на коронавирус не даст нужного эпидемиологического эффекта и не рассматривается в России как необходимая мера, передает ФАН. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Москве.

В России нормативно отрегулирована возможность сплошного тестирования населения, но в Правительстве не рассматривают его как меру борьбы с коронавирусом, рассказала Татьяна Голикова. Она напомнила, что симптоматика может проявляться в течение двух недель, а отрицательный результат анализа не гарантирует отсутствия заболевания.

Сегодня в стране проводится до 600 000 тестов в сутки, а в апреле было 100-150 тысяч тестов в сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным Роспотребнадзора, Россия — один из лидеров в мире по количеству тестов на количество населения в сутки. Именно с увеличением охвата тестирования эпидемиологи связывают рост новых случаев COVID-19 в России.

В то же время Роспотребнадзор и главный штаб по борьбе с коронавирусом не выступают за сплошное тестирование, а призывают людей соблюдать меры индивидуальной защиты.

«Нам кажется, что если мы сделаем тест, все станет понятно, — говорит Анна Попова. — Но важнее защищать себя, использовать средства индивидуальной защиты».

Только делать тесты и не носить при этом средства индивидуальной защиты — не способ борьбы с коронавирусом, добавила глава Роспотребнадзора.

На российский рынок исследований допущены все коммерческие предприятия, отметила Попова. Тестирование на коронавирус делают около 1000 лабораторных центров, из них 209 — коммерческие организации. Всего в России проведено более 73 млн исследований, а с недавнего времени лаборатории обязаны уведомлять о результатах теста в течение 48 часов.

«Российская тест-система была сразу сделана хорошо, ее не пришлось переделывать, — рассказала Попова. — Сейчас у нас действует более 100 тест-систем, а чтобы результат попадал к человеку быстрее, в 10 пилотных регионах идет эксперимент: в течение часа после получения результатов данные должны загружаться в личный кабинет и отправляться».

Ежедневно регионы России получают 360 тысяч тестов на коронавирус для населения, оплаченных государством.