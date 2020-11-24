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Россия не перейдет на сплошное тестирование на коронавирус

Россия не перейдет на сплошное тестирование на коронавирус

Москва, 24 ноября. Сплошное тестирование на коронавирус не даст нужного эпидемиологического эффекта и не рассматривается в России как необходимая мера, передает ФАН. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Москве.

В России нормативно отрегулирована возможность сплошного тестирования населения, но в Правительстве не рассматривают его как меру борьбы с коронавирусом, рассказала Татьяна Голикова. Она напомнила, что симптоматика может проявляться в течение двух недель, а отрицательный результат анализа не гарантирует отсутствия заболевания.

Россия не перейдет на сплошное тестирование на коронавирус

Сегодня в стране проводится до 600 000 тестов в сутки, а в апреле было 100-150 тысяч тестов в сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным Роспотребнадзора, Россия — один из лидеров в мире по количеству тестов на количество населения в сутки. Именно с увеличением охвата тестирования эпидемиологи связывают рост новых случаев COVID-19 в России.

В то же время Роспотребнадзор и главный штаб по борьбе с коронавирусом не выступают за сплошное тестирование, а призывают людей соблюдать меры индивидуальной защиты.

«Нам кажется, что если мы сделаем тест, все станет понятно, — говорит Анна Попова. — Но важнее защищать себя, использовать средства индивидуальной защиты».

Только делать тесты и не носить при этом средства индивидуальной защиты — не способ борьбы с коронавирусом, добавила глава Роспотребнадзора. 

Россия не перейдет на сплошное тестирование на коронавирус

На российский рынок исследований допущены все коммерческие предприятия, отметила Попова. Тестирование на коронавирус делают около 1000 лабораторных центров, из них 209 — коммерческие организации. Всего в России проведено более 73 млн исследований, а с недавнего времени лаборатории обязаны уведомлять о результатах теста в течение 48 часов.

«Российская тест-система была сразу сделана хорошо, ее не пришлось переделывать, — рассказала Попова. — Сейчас у нас действует более 100 тест-систем, а чтобы результат попадал к человеку быстрее, в 10 пилотных регионах идет эксперимент: в течение часа после получения результатов данные должны загружаться в личный кабинет и отправляться».

Ежедневно регионы России получают 360 тысяч тестов на коронавирус для населения, оплаченных государством.

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