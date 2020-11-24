В Совфеде рассказали, какие дополнительные выплаты можно получить по заявлению

Санкт-Петербург, 24 ноября. Член Совета Федерации РФ Елена Бибикова в рамках эфира в Медиагруппе «Патриот» рассказала, для получения каких выплат гражданам России нужно писать заявления в органы власти.

По словам политика, все пенсионные выплаты носят беззаявительный порядок. Однако есть случаи, когда денежные надбавки предоставляются только после обращения гражданина.

«Пенсионные выплаты — все они производятся в беззаявительном порядке. Что касается заявительного порядка, то это не в рамках Пенсионного фонда и пенсионного бюджета. Это в рамках выплаты детских пособий, то есть когда в семье появляется ребенок и семья имеет невысокий доход, то в этом случае первый раз необходимо обратится за назначением пособия. Продление этих выплат до 1 марта будет производиться в автоматическом режиме. В период пандемии практически все выплаты продлеваются в беззаявительном порядке», — говорит сенатор.

В тоже время есть случаи, когда пенсионеры и их семьи имеют право на дополнительны выплаты, которые выделяются только по заявлению, рассказывает Елена Бибикова.

«Что касается пенсионных выплат, здесь возможно обращение за увеличением пенсии в том случае, если при ее назначении не были предоставлены какие-либо документы, свидетельствующие о стаже. При появлении иждивенца в семье и если иждивенец продолжает учиться уже после 18 лет, то в этом случае тоже необходимо обращение. Когда к пенсии пожилого человека старше 80 лет, либо за инвалидом 1-й группы устанавливается компенсационная выплата в размере 1200 рублей по уходу за этим человеком, тоже необходимо обращение», — говорит Елена Бибикова.

Сенатор отмечает, что семьи с детьми от 3 до 7 лет и невысоким доходом также имеют право на помощь.