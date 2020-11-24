Экстрасенс Миронова назвала причину избиения Прилучного

Москва, 24 ноября. Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, по какой причине могли напасть на актера и бывшего супруга Агаты Муцениеце Павла Прилучного. Своим взглядом на ситуацию собеседница поделилась в разговоре с корреспондентом издания Nation News.

Звезда популярных сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павел Прилучный попал в больницу с травмами лица и головы. Ближайшие две недели актер проведет в платной травматологии одной из московских больниц. Сам Прилучный заявил, что получил травмы из-за падения. Девушка по имени Анна, которая ответила на звонок ФАН по номеру телефона артиста рассказала, что тот заступился за пожилую женщину и за это был избит.

Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала инцидент, который обсуждают в СМИ уже не первые сутки. По ее словам, восстанавливаться актер будет в течение двух недель, и этот процесс пройдет благополучно. Миронова также добавила, что случившееся никоим образом не отразиться на карьере Павла Прилучного.

Причиной случившегося мог стать конфликт интересов, а нападавшие, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения, добавила собеседница издания. По ее словам, будет проведено расследование по делу о нападении.

«Я вижу двух человек, которые напали на него, и это, скорее всего, связано с алкоголем. Люди, которые на него напали были нетрезвые. Возможно, это даже заказная история, потому что это связано с эмоциональными выпадами в сторону артиста, может быть банальная зависть, как это обычно бывает», — поделилась Дарья Миронова.

Она добавила, что, вероятно, злоумышленники не поняли, на кого они нападают.

«Я думаю, что это выходка эмоционального характера связанная с тем, что не совпали интересы, произошел какой-то спор. Эти люди профессиональные бойцы у них, видимо, есть спортивная подготовка, били очень профессионально», — констатировала Миронова.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный готовится к операции на скуловой области лица. Врачи после осмотра актера пришли к выводу, что артисту необходимо хирургическое вмешательство из-за смещения скуловой кости и вывиха нижней челюсти.