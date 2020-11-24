Собчак показала четырехлетнего сына от Виторгана в обнимку с учителем
Москва, 24 ноября. Телеведущая и блогер Ксения Собчак показала на фото своего сына Платона с учителем английского языка. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
«Травольта — учитель от бога, он стал и личным наставником, и в школе нам очень нравилось! Всем рекомендую!» — написала Собчак под новой фотографией.
Телеведущая пояснила, что их общий с актером Максимом Виторганом сын изучает английский язык очень давно для того, чтобы поступить в международную школу ISM, где уроки ведутся исключительно на иностранном. Знакомиться с основами английского языка четырехлетний Платон начал в частном детском саду в Одинцово.