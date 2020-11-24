Собчак показала четырехлетнего сына от Виторгана в обнимку с учителем

Москва, 24 ноября. Телеведущая и блогер Ксения Собчак показала на фото своего сына Платона с учителем английского языка. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Травольта — учитель от бога, он стал и личным наставником, и в школе нам очень нравилось! Всем рекомендую!» — написала Собчак под новой фотографией.

Телеведущая пояснила, что их общий с актером Максимом Виторганом сын изучает английский язык очень давно для того, чтобы поступить в международную школу ISM, где уроки ведутся исключительно на иностранном. Знакомиться с основами английского языка четырехлетний Платон начал в частном детском саду в Одинцово.

На снимке запечатлены Платон и его наставник. На мальчике — вязаная куртка серого цвета, синяя шапочка, черные брючки и кроссовки. Судя по фотографии, у педагога и четырехлетнего мальчика, действительно, сложились достаточно теплые отношения — на снимке они запечатлены улыбающимися и в обнимку.

Подписчики Ксении Собчак не прошли мимо нового поста и буквально осыпали комплиментами и словами восхищения ее маленького сына.

«Ну, какой же Платон хорошенький», — написала одна из поклонниц. «Какие милые», — с восхищением добавила вторая. «Тут на бабушку похож», — заметила еще одна подписчица.

Ранее Ксения Собчак показала, как поздравила сына Платона с четырехлетием. Максим Виторган тоже пришел на праздник. Появление телеведущей в костюме осла вызвало у актера истерический смех. Он продолжал смеяться практически все время, пока снимал на видео бывшую супругу.