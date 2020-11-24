Ряд регионов РФ не использует субсидии на лекарства и «антиковидные» меры

Москва, 24 ноября. Десятки российских субъектов в условиях пандемии коронавируса до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств и на другие «антиковидные» мероприятия, которые финансируются государством, передает ФАН. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Москве.

По словам Татьяны Голиковой, 20 регионов России до сих пор не заключили договоры на поставку лекарств и не используют доступное финансирование из 5 млрд рублей, предоставленных государством на эти цели в октябре 2020 года. Среди них Республика Карелия, Северная Осетия, Ингушетия, Приморский край, Архангельская, Брянская, Волгоградские области, Севастополь и Крым, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская, Омская, Нижегородская области.

Татьяна Голикова объяснила, что частично проблема с лекарствами образовалась из-за сбоя в системе маркировки в сентябре, но в части регионов она уже снята. Основная причина перебоев с лекарствами в том, что регионы медленно заключают государственные контракты.

«По поручению президента с ними работают индивидуально», — заявила Голикова.

При этом общее число амбулаторных больных коронавирусом оказалось выше, чем рассчитывали в Правительстве, сообщила вице-премьер, на сегодняшний день их 640,5 тысяч человек. Правительство оценит ситуацию в каждом регионе и примет решение о дополнительной финансовой помощи регионам, уточнила Голикова.

Еще 35 регионов России также до сих пор не заключили контракты на использование финансовых ресурсов от государства на антиковидные мероприятия, добавила вице-премьер. На это субъектам РФ выделено 10 млрд рублей, напомнила Голикова.

«При этом в ряде регионов достаточно напряженная ситуация с коронавирусом», — отметила Татьяна Голикова.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в шести регионах, где коечный фонд загружен на более чем 90%, — это Ивановская, Орловская области, республики Коми, Крым, Мордовия и Санкт-Петербург. По словам вице-премьера, в Правительстве наблюдают «серьезную тенденцию к высвобождению коечного фонда» с учетом выделенных средств на лекарства для лечения в амбулаторном режиме на дому.

Добавим, за прошедшие сутки в России выявлено 23 326 новых случаев коронавируса. Татьяна Голикова называет ситуацию «сложной, но управляемой».