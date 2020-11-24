ФАН выпустит большое эксклюзивное интервью с вдовой Армена Джигарханяна

Первая часть большого эксклюзивного интервью с вдовой Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяной Власовой, с которой они прожили вместе более полувека, и на руках которой он скончался, будет опубликовано 24 ноября на сайте ФАН. В первой части интервью приводим рассказ Татьяны Власовой о ее первом муже, о знакомстве с Джигарханяном, о том, почему она отказалась от собственной актерской карьеры, об их любви, совместной жизни, о чертах, которые ее особенно привлекали в супруге. Вторая часть интервью будет посвящена «американскому» периоду жизни Власовой и последним дням Джигарханяна.

Цитаты из первой части интервью Татьяны Власовой:

«Я очень долго была в тени Армена Борисовича, буквально растворилась в его жизни». «Мы были молодые, худые, влюбленные, и нам все было нипочем». «Я говорю: а для нас когда что-нибудь попросишь? А он отвечает: а для нас мне стыдно просить».