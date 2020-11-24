США создают новую технологию адаптивного управления беспилотниками

В начале 2000-х годов технология беспилотных летательных аппаратов (БЛА) оказалась революционной для военной авиации, но ее дальнейшее развитие находилось под вопросом. Telegram-канал «Крылья войны» расскажет о новой системе DARC, разработанной компанией Northrop Grumman, которая обещает стать настоящим прорывом в беспилотной авиации.

Развитие технологии БЛА как необходимость

При использовании беспилотной авиации, Соединенные Штаты Америки все чаще сталкиваются с растущими для них угрозами со стороны равных по вооружению государств с их высокоэффективными системами ПВО. Не отстают и страны с более скромными военными бюджетами. Более того, они переходят от теории к практике.

Американские беспилотники все чаще оказываются сбитыми или перехваченными системами РЭБ над или вблизи территорий арабских государств. Некоторые экземпляры БЛА в итоге попадают в руки оппонентов Вашингтона. Особенно в этом преуспел Иран.

İran, bugüne kadar düşürdüğü İHA’ları sergiliyor:



▪️Lockheed Martin RQ-170 Sentinel

▪️MQ-1 Predator

▪️Boeign ScanEagle

▪️RQ-4 Global Hawk pic.twitter.com/V0sQ1fOMm8 — EHA Gündem (@eha_gundem) September 21, 2019

В таких условиях основные разведывательно-ударные БЛА MQ-9 Reaper и их модификации не могут безнаказанно выполнять свои задачи, как это было примерно 10 лет назад и ранее. Поэтому разработка следующих поколений беспилотников стала необходимым пунктом в списке интересов военно-воздушных сил США.

Точные требования ВВС к БЛА следующего поколения пока не определены, но было решено обратиться к компании Northrop Grumman, чтобы узнать какие наработки в этой области они могут предложить военным.

Northrop Grumman — это компания известная своими успешным проектами в области авиастроения с применением технологии «стелс» и разработкой передовых беспилотных систем, а именно — прототипа-демонстратора ударного X-47B и серийного RQ-4 Global Hawk. Проект ударного БЛА X-47B был закрыт из-за его дороговизны, но тем не менее тестовые полеты показали отличные результаты. Аппарат мог дозаправляться в воздухе, а также имел возможность взлета и посадки на движущийся авианосец.

После завершения испытаний, два построенных экземпляра X-47B были отправлены на хранение, но с возможностью их возврата для дальнейших испытаний.

Еще одним главным достоинством этого беспилотника является внедрение и тестирование исключительной автономности аппарата, которая основана на передовой системе DARC, разработанной Northrop Grumman.

Что такое система DARC?

DARC — Distributed Autonomy Responsive Control (дословно — «распределенное управление с обратной связью»). Эта система обеспечивает превосходство взаимодействия искусственного интеллекта и человека в принятии решений по управлению пилотируемым или беспилотным флотом в условиях высокой концентрации летательных объектов. Благодаря DARC операторы могут контролировать одновременно большое количество самолетов и БЛА на высокой скорости и во время маневрирования. Технология обеспечивает гладкое взаимодействие людей с искусственным интеллектом для успешной реализации миссий, возложенных на пилотируемые и беспилотные объекты.

Вышеуказанные цели подчеркивают силу объединения человека и машины, что позволит в будущем быстрее и эффективнее принимать решения в сложных и динамичных средах.

Northrop Grumman, как и многие другие оборонные подрядчики, производит множество интеллектуальных систем. Компания хочет добиться их совместной и автономной работы, при минимальном контроле со стороны человека. На испытаниях в «Центре инновационных решений» компании в Маклине, пилотируемые и беспилотные аппараты пролетали над условной территорией и выполняли различные тестовые миссии. Самолеты могли одновременно связываться друг с другом и с базой. Как только цель одной из миссий была установлена, системы предлагали варианты ее выполнения. К примеру, аппарат, который находился далеко или имел недостаточно топлива для выполнения задания автоматически исключался из списка исполнителей, а если самолет, находясь в движении к цели, обнаруживал на своем пути радиолокационную станцию, то он автоматически предупреждал об этом базу и всех остальных участников миссии.

Northrop Grumman стремится к неограниченному количеству самолетов и других видов военной техники, которые могут быть интегрированы в DARC при совместных миссиях.

Компания уже провела тестовое моделирование с участием до 100 единиц различных видов техники и систем, а в реальных испытаниях сумела использовать одновременно 10. Ни количество, ни тип техники не должны иметь значения. В системе можно будет использовать практически все, что теоретически может взаимодействовать друг с другом.

Интервью с Ричардом Салливаном

Вице-президент по управлению программами в Northrop Grumman Ричард Салливан подробно рассказал не только о потенциальных предложениях компании по БЛА будущего в рамках инициативы MQ-Next (новое поколение беспилотников), но и о DARC. Продвинутая система управления миссиями направлена на управление не только MQ-Next, но и семейством взаимосвязанных беспилотных систем, которые будут «господствовать в небе» в ближайшем будущем.

Ознакомимся с основными тезисами, озвученными Ричардом. Пять лет назад Салливан утверждал, что независимое программное обеспечение будет управлять будущими автономными роями БЛА. И его слова имеют возможность материлизоваться. Беспилотные платформы, которые имеются на вооружении сейчас, отвечают требованиям только сегодняшнего дня, но с учетом стратегии национальной обороны США и развитием оборонной промышленности потенциальных противников, наработки в рамках беспилотных систем должны адаптироваться и изменяться под возможные вызовы.

DARC — это действительно основа адаптивной автономии, над которой усердно работала компания. Система способна выстраивать и исполнять управление различными аппаратами (платформами) в неоднородной системе. Получается, что DARC будет оптимизировать выполнение всевозможных миссий со всеми имеющимися в ее распоряжении сценариями. Таким образом, неоднородная система подразумевает использование различных платформ с разной производительностью и отличными друг от друга характеристиками, но конечная цель будет достигнута их совместным взаимодействием. С помощью моделирования и оперативной аналитики, платформы запускаются в тестовом режиме, после успешного завершения которого можно начать работать в аналитической области, чтобы показать, как они могут работать сообща для решения поставленных задач.

Также планируется использовать каналы связи в различных летательных аппаратах, чтобы каждый из них имел информацию как друг о друге, так и о задачах условной миссии. Автономия распределяется между всей архитектурой, и командир, который контролирует каждый шаг, больше не будет являться самым главным в принятии решения. DARC — умная система, которая, буквально, исполняет приказ в режиме «иди и выполни». Для упрощения восприятия, можно провести аналогию с Apple, где, начиная от «умных часов» iWatch и заканчивая компьютером iMac — вся техника связана между собой, представляя единую экосистему. Также будет и с новыми беспилотными летательными аппаратами, которые будут взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией.

Салливан утверждает, что компания чувствует себя уверенно и они готовы предложить заказчику свой проект, который не будет создаваться с нуля и долгое время быть слишком «сырым» для использования, а адаптировать существующие наработки, используя государственные инвестиции и технологии. Такой статус разработки даст преимущество перед несуществующими пока проектами других корпораций.

Безусловно, эта система очень интересна с точки зрения автоматизации управления тактическими сценариями военных действий. Беспилотные летательные аппараты на сегодняшний день, в основном, управляются операторами, но новые поколения БЛА будут обладать своеобразным искусственным интеллектом, выполнять миссии практически без помощи человека, а только по его заданиям.

Работать как по одиночке, так и сообща со своими собратьями, среди которых могут быть не только летательные аппараты, но также наземные, водные и подводные аппараты, способные коммуницировать между собой как живые люди. Работать группами, получая данные друг от друга и друг о друге, помимо условного пункта управления. Решать, как выполнять миссию, минуя угрозы, под которыми могут подразумеваться, как системы ПВО, так и плохая погода, адаптируясь под меняющиеся внешние условия.

Звучит немного фантастично, но судя по всему реализацию этого проекта можно будет наблюдать в обозримом будущем. Получится ли у компании Northrop Grumman сделать все так, как они хотят или все-таки некоторые цели пока окажутся недостижимыми — покажет время. В любом случае, увидеть работу новых беспилотников, оснащенных системой DARC будет интересно. Возможно такие разработки в интересах военных найдут свой отклик и в гражданском обществе, ради повышения комфорта жизни человека.