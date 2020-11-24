Гинеколог рассказала, почему Семенович пришлось заморозить свои яйцеклетки

Певица и телеведущая Анна Семенович в одном из интервью призналась, что очень хочет стать матерью и к материнству она подходит более чем осознанно. Первым делом на пути к своей цели 40-летняя артистка решила заморозить свои яйцеклетки. Гинеколог-репродуктолог Московского Перинатального Медицинского Центра Мария Милютина объяснила, почему женщины прибегают к данной процедуре и какие еще варианты может предложить современная гинекология для того, чтобы ощутить счастье материнства после 40 лет.

Экс-участница группы «Блестящие» в юности активно занималась спортом, а затем стремительно пошла в гору ее карьера в шоу-бизнесе. Как говорит сама певица, на детей у нее просто не было времени. Только теперь, к 40 годам, она поняла, что «часики тикают» и нужно серьезно задуматься о будущем. Такого же мнения придерживаются и врачи.

«Качество яйцеклеток резко снижается в возрасте старше 35 лет, стремительно происходит их старение. До сорока лет сильно возрастает вероятность проявления у ребенка хромосомной патологии, к примеру, синдрома Дауна. Кроме того, после 35 лет снижается количество яйцеклеток», — говорит гинеколог Милютина.

Анна Семенович мечтает стать достойной матерью своему наследнику, она увлекается различной литературой по психологии и воспитанию детей. Теперь, как призналась сама певица, ей стало гораздо спокойнее за свое будущее, кроме того, на повторную процедуру она собирается после новогодних праздников. Но не опоздала ли Анна с заморозкой яйцеклеток? Ведь по мнению репродуктолога, шаг этот правильный, но уже после после 35-ти яйцеклетки начинают стареть, а певице уже 40.

«Если женщина, согласно современным тенденциям откладывает материнство, планирует роды после сорока лет, то решение о заморозке яйцеклеток правильное. Но сделать это нужно до 35 лет. Это идеальный вариант. Если женщина заморозила яйцеклетки в 30 лет, а пришла на оплодотворение в 40, то яйцеклетка по своему качеству останется 30-летней. В таком случае можно получить ребеночка и в 40, и в 50, если позволит здоровье матери», — отметила специалист.

Также эксперт отметила, что даже после 40 лет женщина сможет стать мамой, но уже используя донорские яйцеклетки.

«Но, если хочется свою яйцеклетку, то нужно позаботиться об этом заранее. Воспользоваться такой услугой может каждая женщина, единственным противопоказанием считаются онкологические заболевания или тяжелые заболевания внутренних органов», — добавила эксперт.

Будем надеяться, что в случае Анны Семенович процедура пройдет успешно. Теперь осталось найти отца будущему звездному наследнику, чем певица и занимается. Рядом с собой она видит такого же осознанного человека, как и она сама. Ранее Семенович похвасталась перед фанатами купальником с глубоким декольте.