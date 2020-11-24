Еще три смерти от коронавируса зафиксировано в Томской области

Томск, 24 ноября. Во вторник в Томской области зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ПЦР-тесты на выявление антител к коронавирусной инфекции подтвердили выздоровление у 217 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из заболевших за сутки COVID-19 жителей области у 53 инфекция протекает бессимптомно, у 112 наблюдаются признаки ОРВИ, у 33 выявлена пневмония, трое умерли.

По результатам патологоанатомического заключения умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех установлена гипертония, у двоих – ожирение, хроническая болезнь почек. Также в анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание и сахарный диабет.

С начала периода коронавирусной инфекции, в Томской области установлено 17 тысяч 255 случаев заболевания, выздоровело порядка 11 тысяч 934 человек, умерло 154.