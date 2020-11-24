Экс-депутат Рады Царев заявил, что Зеленский начнет терять членов команды

Москва, 24 ноября. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев отреагировал на последние события в Киеве и рассказал о своем видении будущего страны. С точки зрения эксперта, команда украинского президента Владимира Зеленского в ближайшее время начнет терять членов команды. Об этом пишет «Политпазл».

Недавно экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, который занимал высокий пост меньше месяца весной этого года, сообщил, что при действующем президенте продолжают действовать коррупционные схемы. Он отметил, что в 2020 году в стране зафиксирован рекордный уровень коррупции, а власть утратила адекватное восприятие происходящего. Средства из бюджета Украины, которые были выделены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, перенаправили на строительство дорог, а в конечном счете все деньги были разворованы.

По мнению Царева, это «откровение» и разоблачение коррупционных схем в высших эшелонах украинской власти прозвучало не просто так. Местные выборы, прошедшие недавно, наглядно продемонстрировали снижение рейтинга Владимира Зеленского и его команды. Скорее всего, в самое ближайшее время окружение украинского президента будет отрекаться от работы с ним, однако для этого необходим весомый повод. В этом случае подходящей причиной можно считать коррупционный скандал. Олег Царев предрек скорое «бегство с корабля» членов команды Зеленского.

«С корабля побегут ближайшие помощники, советники, министры и другие члены команды. Все они будут дистанцироваться от Зеленского», — заявил эксперт.

Он также указал, что не видит ничего удивительного в том, что при Зеленском сохранилась коррупция. Президент и его окружение стремились заработать как можно больше денег, но при этом не нажить врагов, констатировал экс-депутат Рады.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко ранее заявил, что Украина находится в «просящем положении» перед МВФ из-за политики президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, международная организация осознает, что большая часть направленных денег в страну «сгорит», пока пройдет через коррупционные сети. Недавно сообщалось, что в киевском музее, посвященному Евромайдану, было украдено 75% направленных туда бюджетных средств. Ущерб составил более 100 миллионов гривен.