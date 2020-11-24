Госавтоинспекция назвала способы снижения смертности на дорогах

Москва, 24 ноября. Для снижения уровня смертности на дорогах в России планируется внедрить ряд нововведений. Об этом рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По словам специалиста, применяемый сегодня инструментарий уже доказал свою эффективность, поэтому инспекторы намерены переходить к новым методам обеспечения безопасности. Например, разделению транспортных потоков специальными заграждениями.

«Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре «лежачих полицейских». Освещать дороги надо, особенно, где переходят пешеходы», — приводит слова начальника ГИБДД РИА Новости.

Со ссылкой на экспертов Черников отмечает, что показатель смертности на дорогах напрямую зависит от количества автомобилей. Так, например, во время пика распространения коронавирусной инфекции в России регистрировалось снижение количества жертв ДТП на 20%. При этом было отмечено, что в 2020 году показатель смертности снижается уже более чем на 4%.

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что в России ужесточают штрафы за нарушения правил дорожного движения, однако этой меры недостаточно. В результате на улицах российских городов часто происходят ДТП и опасные дорожные ситуации. В то же время общественный транспорт все еще не может конкурировать по удобству с автомобилем.