Минздрав объяснил неучтенных пациентов с COVID-19 в больнице Уфы

Уфа, 24 ноября. Больница им. Куватова в Уфе получила штраф 200 тыс. рублей из-за неучтенных больных с COVID-19.

Однако ошибка была со стороны Роспотребнадзора, отметили в Минздраве Башкортостана.

Клиническую больницу обвинили в утаивании информации о 1,4 тыс. больных с COVID-19. Штраф был назначен Кировским районным судом города 23 ноября. Нарушения в больнице выявил Роспотребнадзор. На суде адвокаты клиники не признали вину.

В региональном минздраве отмечают, что никакого сокрытия информации не было, все данные передавались в Роспотребнадзор по общему количеству, когда ведомство требовало личные данные пациентов с COVID-19. Однако не было предоставлено защищенного канала для передачи этих данных. Больница намерена обжаловать решение суда, пишет РБК.