Дума города Томска нашла способ сократить расходы бюджета в 2021 году

Томск, 24 ноября. Во вторник состоялось заседание комитета Думы города Томска по бюджету, экономике и собственности, на котором обсуждался проект бюджета на 2021 год.

В 2021 году денежные расходы на содержание города Томска составят порядка 17,4 млрд рублей, об этом сообщил спикер городской Думы Томска Чингис Акатаев в своем Telegram-канале.

Члены комитета предложили уменьшить расходы на городские СМИ.

«Нет, я согласен, в нынешней ситуации «не до жиру». И средства на освещение работы депутатов мы сократили с 16 млн до восьми. Но это же доли процента от всего бюджета!» – написал Чингис Акатаев.

Также спикер отметил, что расходы мэрии на освещение своей деятельности в СМИ в этом году составили более 20 млн рублей.

На заседании комитета депутат Думы Василий Еремин предложил сократить расходы на озеленение – не делать на въезде в город цветочный герб Томска.

После заседания спикер Думы Чингис Акатаев создал голосование в своем Telegram-канале по вопросу экономии городского бюджета на СМИ. Большинство жителей поддержали эту инициативу.

На данный момент сумма экономии неизвестна. Бюджет города на 2021 год будет принят уже 1 декабря.