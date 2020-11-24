Появление одышки назвали самым грозным симптомом коронавируса

Москва, 24 ноября. Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым опасным проявлением COVID-19, сообщила эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, данный недуг считается самым грозным последствием заражения COVID-19, так как в сочетании с потерянным обонянием он свидетельствует о развитии инфекции.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — приводит слова Натальи Пшеничной ТАСС.

В случае возникновения затрудненного дыхания представитель Роспотребнадзора советует немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако отмечается, что подобная комбинация признаков заражения не является специфической только для COVID-19. Подобные симптомы могут проявляться и при заражении иными заболеваниями.

Аналогично ситуация обстоит и с последствиями заражения коронавирусной инфекцией. Как ранее пояснил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский, самым страшным результатом болезни может стать поражение легких. В результате него у человека может наблюдаться гипоксия, то есть недостаток кислорода в организме.

При этом было отмечено, что скорее всего, последствия воздействия коронавирусной инфекции на дыхательную систему человека имеют обратимый характер. Кроме того, в отдельных случаях врачи фиксировали кроме поражения легких сильный вред, нанесенный нервным тканям других органов.