Доктор Мясников призвал россиян праздновать Новый год в большой компании

Москва, 24 ноября. Врач и телеведущий Александр Мясников, несмотря на пандемию, призвал россиян встречать Новый год в большой компании друзей и родни.

Новогодние праздники, отметил доктор, лучше встретить в домашней обстановке.

«Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех, кого хотите видеть, семья, друзья», — отметил он.

Однако Мясников высказался против проведения корпоративов, так как считает «коллективную пьянку» чужих людей порочной идеей. Плюс пандемия коронавируса не лучшее для этого время.

«Какой Новый год в ресторане?! А елку нарядить?! А оливье сделать? А утку запечь? Никогда не понимал людей, которые себя этого лишают! Новый год — праздник домашний!» — пояснил Мясников.

Ранее также, по мнению телеведущего, не нужно было отменять празднование Пасхи и 9 Мая, так как эпидемию запреты не сдержали.

Вирусолог Анатолий Альтштейн некоторое время назад обозначил два сценария развития пандемии после праздников. Если жители все каникулы будут соблюдать необходимые меры, то распространения болезни можно избежать. Но если все «пойдут в разгул», то 2021 год принесет только новые всплески.