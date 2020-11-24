Утяшева и Воля обменялись поэтичными поздравлениями с 8-летней годовщиной

Москва, 24 ноября. Комик Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева отметили восьмилетнюю годовщину свадьбы. Звезды трогательно поздравили друг друга в соцсетях.

Бывшая гимнастка разместила в Instagram трогательный видеоролик, состоящих из совместных фото с юмористом. В подписи к посту она заявила, что и до вступления в брак они были счастливы, а затем оставила поэтичное послание супругу.

«Мы в открытом космосе без скафандра. И без масок. На нас не влияет гравитация! Ты мой электрический сон. И я не хочу просыпаться», — написала Утяшева.

В ответ в своем Instagram Воля также разместил этот видеоролик и написал свое поздравление. Он отметил, что все время с возлюбленной и до брака, и после было «великолепным». Он отметил, что поздравит Утяшеву лично вне соцсетей и предложил двигаться по жизни вместе и дальше.

«Восьмерка — это еще и знак бесконечности. Я бесконечно счастлив, потому что бесконечно люблю и бесконечно любим», — признался Воля.

Утяшева и Воля познакомились, когда вели светское мероприятие. Но сблизила пару трагедия: у телеведущей погибла мама, с которой у нее были близкие отношения. Комик помог пережить возлюбленной горе. После свадьбы у супругов родился сначала сын Роберт, а затем и дочь София. Комик часто трогательно отзывается о жене и посвящает ей блоки в своих концертах с признаниями в любви.

Ранее одна из эскортниц опубликовала фото с Волей в баре, и в Сети поползли слухи об изменах телеведущего. Однако позже пара поехала вместе в Петербург, а Утяшева выложила пост с совместным фото и подписью «смеемся в голос».