Приложение от Минцифры поможет отследить контакты зараженных COVID-19

Москва, 24 ноября. Минцифры РФ выпустило мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое помогает пользователям отслеживать контакты с инфицированными COVID-19.

На данный момент приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play. Согласно описанию программы, она ищет и запоминает данные других устройств поблизости при помощи технологии Exposure Notification, разработанной Apple и Google. То есть устройство через сеть Bluetooth фиксирует данные других пользователей и обменивается с ними ключами.

«Устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — говорится в описании.

Пользователи, которые взаимодействовали с больным коронавирусом за последние 14 дней, получат push-уведомление. При этом никто из них не увидит личных данных самого заболевшего. Отмечается, что приложение было разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Министерством здравоохранения РФ.

Напомним, ранее страховщики в беседе с URA.ru рассказали о том, как добиться бесплатного теста на COVID и получить лечение.