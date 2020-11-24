В Советском районе Томска отремонтировали дом

Томск, 24 ноября. В Советском районе города Томска на сегодняшний день завершены основные ремонтные работы деревянного многоквартирного дома по ул. Источная, 26, об этом сообщили в администрации города.

Деревянный многоквартирный дом был построен в 1902 году и относится к объектам ценной историко-архитектурной среды. В июне этого года региональная комиссия зафиксировала частичное разрушение фундамента и потерю несущей способности тамбура дома.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Томска (КЧС) из муниципального бюджета было выделено 940 тыс. рублей. На эти деньги удалось выполнить следующие аварийно-восстановительные работы: в местах общего пользования дома заменены стены, полы, потолок, кровля и полностью смонтирована новая лестница. Также восстановлена несущая способность фундамента и межэтажных перекрытий.

«В доме по ул. Источная, 26, проживает 10 семей. В короткий срок подрядная организация выполнила ремонтные работы, благодаря чему восстановлены безопасные условия проживания людей», – сообщила глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова.

Сейчас подрядная организация занимается установкой окон и дверей, только после этого люди смогут заселиться в дом.