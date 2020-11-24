Сатановский с сарказмом оценил призыв Богдана к Путину по Донбассу

Москва, 24 ноября. Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал обращение экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана к российскому лидеру Владимиру Путину.

Богдан в беседе с Ксенией Собчак обратился к российскому президенту с призывом «сделать шаг назад», который, по его словам, в глазах всего мира станет «поступком сильного». Как уточнил политик, речь шла о переподписании Минских соглашений.

Сатановский с иронией прокомментировал заявление Богдана в своем Telegram-канале.

«Переводя на простой русский язык: «Мы вас <…> так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы <…> всем докажете, какие вы сильные». Логично? С их точки зрения — да», — написал политолог.

Сатановский считает, что переподписать соглашения можно, только не Минские, а Беловежские. В таком случае Украине придется отказаться от полученных от России территорий: от Левобережья с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовья и Причерноморья — до Приднестровья.

В интервью ФАН политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя предложение Богдана, подчеркнул, что на подобный шаг «никто не пойдет — ни Донбасс, ни Владимир Путин, который прямо заявлял о том, что если это произойдет, то в ЛДНР будет геноцид похуже того, который произошел в Сребренице».

Политолог напомнил, что Киев постоянно пытается обмануть Россию и Донбасс по выполнению «Минска-2». Корнилов полагает, что из-за этого Москва не пойдет на пересмотр Комплекса мер по мирному урегулированию ситуации в шахтерском регионе.