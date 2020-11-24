Мать Тимати едко высмеяла Решетову

Москва, 24 ноября. Мама знаменитого русского рэп-исполнителя и бизнесмена Тимати опубликовала в своем блоге необычный пост. Многие подписчики усмотрели в нем двойной смысл.

Мыслями Симона Юнусова поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она разместила фотографию своей внучки Алисы, которая «примерила» дреды. Под снимком она написала, что скоро девочка повзрослеет и, возможно, начнет экспериментировать с внешностью. Тогда ее мама будет в легком шоке, папа будет убеждать в том, что девушке необходимо носить прямые волосы и отказаться от татуировок, однако у бабушки на этот счет будут иные мысли.

«Я отвечу: «Важно, чтобы ты была интересным человеком, магнитом, к которому все притягиваются из-за внутренней силы, а не красивой куклой! Прелесть человека в одухотворенности и непохожести!» Вот так», — написала мама Тимати.

В комментариях под фотографией многие подписчики предположили, что таким образом Юнусова «подколола» невестку Тимати Анастасию Решетову.

«Круто подстебала Настю! Умничка. Садись, пять», «Бабка тянет одеяло», — пишут фанаты.

Напомним, Решетова рассталась с Тимати в сентябре этого года. Модель призналась, что изменилась как она сама, так и ее взгляды на жизнь, хотя роман с певцом был «многогранным и эмоциональным». Поклонники решили, что поспособствовать разрыву могла мать рэпера. Дело в том, что женщина всегда проявляла большую симпатию к первой избраннице сына, модели Алене Шишковой, и их дочери Алисе.