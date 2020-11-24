Названо условие резкого увеличения пенсии в России

Москва, 24 ноября. Россиянам рассказали об условиях резкого увеличения пенсий. Выплаты будут повышены трудоустроенным пенсионерам сразу после уведомления об их увольнении.

Последние четыре года в Россиии не проводится индексация выплат официально трудоустроенным пенсионерам. Однако при увольнении гражданина с занимаемой должности проводится перерасчет с учетом пропущенных индексаций. При этом для начала данной процедуры пенсионеру необязательно обращаться с каким-либо заявлением. Повышение выплат должно состояться автоматически.

Таким образом, при поступлении в ПФР информации об увольнении пенсионера его пенсия резко возрастет. Однако, как отмечают специалисты, для индексации необходимо соблюдение ряда формальностей, таких как поступление и обработка всех данных. В результате срок перерасчета может занять до трех месяцев.

Напомним, ранее в России был проведен опрос который показал, какую пенсию считают достойной пенсионеры в России. Согласно исследованию, для большинства регионов страны пенсия в размере 20 тысяч рублей считается нормальной. Это мнение обычных пенсионеров, однако жители крупных городов заявили о необходимости в выплатах размером в 30 или 40 тысяч рублей.

Согласно последним данным, средняя ежемесячная пенсия в России в 2020 году увеличилась на 2,8% по сравнению с прошлым годом. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 980 рублей и выросла на 5,9% по сравнению с 2019 годом, а среднегодовой размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 17 443 рубля.

С 1 февраля наряду с пенсиями будут повышены ежемесячные доплаты, которые получают, в том числе ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий. Об этом сообщает URA.ru.