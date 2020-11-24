Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 млн

Москва, 24 ноября. Число случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 59 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Университет представляет не только данные ВОЗ, но и суммирует их с информацией властей, СМИ и других открытых источников. Согласно данным на 24 ноября, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии составляет 59 091 743. Жертвами пандемии стали 1 395 045 пациентов.

Больше всего случаев заражения фиксируется в США — более 12,3 млн, Индии — 9,1 млн и Бразилии — более 6 млн.

На прошлой неделе руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что Европа и США вновь стали эпицентром пандемии COVID-19, передавал RT. По его мнению, регионы ждут «шесть тяжелых месяцев».