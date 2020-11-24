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Трамп заявил, что намерен продолжать борьбу за кресло президента до победы

Трамп заявил, что намерен продолжать борьбу за кресло президента до победы

Вашингтон, 24 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в свою победу на выборах, но допустил начало формальных процедур передачи власти.

По данным американских СМИ, Управление общих служб США (GSA) и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и объявили о готовности начать процедуру передачи власти.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!», — написал в ответ Трамп в своем мироблоге в Twitter.

При этом он добавил, что «в лучших интересах своей страны» он рекомендовал, чтобы Мерфи с командой «делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов». По словам главы Белого дома, Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США.

Таким образом, несмотря на начало формальных процедур передачи власти, Трамп в очередной раз отказался признавать поражение на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября. Инаугурация следующего главы страны назначена на 20 января 2021 года.

Спустя несколько дней после проведения выборов ведущие американские СМИ заявили о победе Байдена. Однако Трамп объявил, что не признает своего соперника победителем и готов отстаивать собственную победу в суде. Недавно он пообщался с законодателями штата Мичиган и пообещал им обнародовать «беспрецедентные фальсификации» на прошедших выборах.

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