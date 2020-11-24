Трамп заявил, что намерен продолжать борьбу за кресло президента до победы

Вашингтон, 24 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в свою победу на выборах, но допустил начало формальных процедур передачи власти.

По данным американских СМИ, Управление общих служб США (GSA) и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и объявили о готовности начать процедуру передачи власти.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!», — написал в ответ Трамп в своем мироблоге в Twitter.

При этом он добавил, что «в лучших интересах своей страны» он рекомендовал, чтобы Мерфи с командой «делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов». По словам главы Белого дома, Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США.

Таким образом, несмотря на начало формальных процедур передачи власти, Трамп в очередной раз отказался признавать поражение на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября. Инаугурация следующего главы страны назначена на 20 января 2021 года.

Спустя несколько дней после проведения выборов ведущие американские СМИ заявили о победе Байдена. Однако Трамп объявил, что не признает своего соперника победителем и готов отстаивать собственную победу в суде. Недавно он пообщался с законодателями штата Мичиган и пообещал им обнародовать «беспрецедентные фальсификации» на прошедших выборах.