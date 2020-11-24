Российским родителям упростят получение детских пособий

Москва, 24 ноября. Российским родителям упростят процедуру получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении.

Как сообщают «Известия», Минэкономразвития разработало законопроект, благодаря которому при обращении за денежной выплатой граждане будут предоставлять информацию, а власти сами будут ее проверять. Таким образом при обращении за «детскими» выплатами родителям нужно будет предоставить только информацию о совместном проживании ребенка и родителей. Соответствующим органам после этого нужно будет самостоятельно проверить достоверность сведений: направить запросы в МВД и ЗАГС. Это избавит родителей от необходимости сбора лишних справок.

«Реализация проекта федерального закона позволит гражданам избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг», — сообщили в Минэкономразвития.

Чтобы сейчас получить, к примеру, пособие по уходу за ребенком до 18 лет нужны справка о доходах родителей 2-НДФЛ за три месяца, копии свидетельств о рождении детей и паспорта для тех, кто старше 14 лет, копии паспортов родителей, справка о составе семьи, банковские реквизиты.

Опрошенные изданием депутаты Госдумы РФ единогласно поддержали инициативу ведомства, подчеркнув, что из-за бюрократии теряется смысл самого пособия. Подобные поправки нужно было принимать значительно раньше, считают они.

С 1 ноября в России вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей, передавал RT. Государственные органы сами получают информацию об алиментах через систему межведомственного электронного взаимодействия.