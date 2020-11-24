Назван опасный синдром, приводящий к смерти при коронавирусе

Москва, 24 ноября. Пациенты с лишним весом могут страдать смертельно опасным при COVID-19 нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания.

По словам врача-сомнолога, ведущей направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ Дарьи Лебедевой, пациенты с апноэ при коронавирусе больше других рискуют оказаться в реанимации, если не пройдут терапию с помощью респираторной поддержки. Даже находясь в обычной палате им стоит спать в кислородных масках.

«Дело в том, что пациенты с ожирением часто не выкарабкиваются после ИВЛ и умирают», — заявила сомнолог в беседе с «Лентой.ру».

Медики неоднократно обращали внимание на тот факт, что ожирение несет особую угрозу для больных коронавирусной инфекцией. В частности, академик РАН, гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто ранее назвал лишний вес одним из главных факторов, повышающих риск смерти от COVID-19.

По словам медиков, это связано с нарушением обменных процессов и кровообращения. При высокой массе тела тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также подчеркивала, что люди с диабетом и артериальной гипертензией имеют двукратное увеличение риска заболевания COVID-19, передавал RT. При диабете больше шансов на неблагоприятный исход из-за более тяжелого течения инфекции.