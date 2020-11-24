Жена Ефремова не стала комментировать сообщения о разводе

Москва, 24 ноября. Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась комментировать информацию о предстоящем разводе.

Ранее СМИ сообщали, что звукорежиссер Софья Кругликова, которая прожила вместе с Ефремовым около 20 лет и поддерживала мужа во время скандала с ДТП, собралась разводиться. Отмечается, что принципиально решение женщиной уже принято, поэтому расторжение брака является лишь вопросом времени.

Тем не менее, в беседе с РИА Новости Кругликова не подтвердила и не опровергла данной информации.

«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала она.

На данный момент Ефремов находится на карантине в СИЗО Белгорода. Отбывать наказание его отправят в исправительную колонию № 4.

Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в Москве 8 июня. Актер в момент аварии находился за рулем в пьяном виде. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.

Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы. На апелляционном заседании Мосгорсуд принял во внимание выплаченную пострадавшей стороне компенсацию в размере трех миллионов рублей и сократил срок на полгода.

Тем не менее, родственники знаменитого актера не желают признавать решение суда. Так, юрист Андрей Алешкин недавно сменил в роли защитника актера оскандалившегося адвоката — Эльмана Пашаева. Несмотря на тяжелое дело, Алешкину за несколько недель удалось найти общий язык с представителем потерпевшей стороны, юристом Александром Добровинским.