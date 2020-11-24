Ирина Муравьева с истерикой отреагировала на полупустые залы театра

Москва, 24 ноября. Актриса Ирина Муравьева призналась, что с истерикой восприняла пустые из-за «коронавирусных» ограничений залы театров.

В Малом театре состоялся 400-й показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», в котором одну из главных ролей исполняет народная артистка РФ Муравьева. По словам актрисы, ей до сих пор не верится, что постановка существует уже 20 лет.

«Такое ощущение, что играем в десятый раз, наверное, или в двенадцатый! Потому что замечательная пьеса Островского, удачная режиссура Владимира Бейлиса, прекрасные артисты на сцене», — заявила она в беседе с Sobesednik.ru.

Муравьева добавила, что радость от игры омрачают ограничения, согласно которым залы в театре могут быть заполнены только на 25%. Артисты со сцены, конечно, замечают такие изменения.

«Помню, вышла на авансцену, увидела почти пустые первые ряды, и свои слова стала произносить немного с истерикой, закричала в голос. Так на меня это повлияло! Показалось, что в зале никого и нет», — рассказала она.

О зрителях, которым удается попасть на спектакли даже в таких условиях, Муравьева отзывается с благодарностью: им удается так громко кричать «Браво!», «как будто полный зал».

«Ситуация странная, конечно: народа нет, артисты играют. Но мы все делаем вид, что все отлично!» — резюмировала актриса.

В Москве с 13 ноября вступили в силу новые ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Развлекательным заведениям и клубам запретили работать ночью, а театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены только на 25% от общей вместимости.

Министр культуры РФ Ольга Любимова также подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, осуществляющие выставочную деятельность, приостановили работу с 16 ноября, передавал RT. Проведение выставок и групповых экскурсий также попало под запрет.

Ограничительные меры будут действовать до 15 января 2021 года.