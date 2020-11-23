ВОЗ предположила, что «нулевых» пациентов COVID-19 могло быть несколько

Женева, 23 ноября. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают того, что первичных источников заражения COVID-19 могло быть несколько.

Соответствующее заявление в понедельник сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По мнению специалистов, были случаи, которые предвосхищали события в китайской провинции Ухань, откуда предположительно началось распространение эпидемии.

«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что вероятна передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», — сказал он.

Известно, что вирус уже наблюдали у летучих мышей и иных переносчиков. У специалистов нет сомнений в том, что COVID-19 имеет естественное происхождение, однако передача его людям могла происходить через несколько источников. На данный момент точно неизвестно, имело ли место заражение от человека, животного или окружающей среды.

Согласно данным аналитиков американского медицинского университета Хопкинса, количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 59 млн. человек за все время пандемии.