Запоздалый плач Латвии о транзите. Колонка голоса Мордора

После распада СССР новообразованные прибалтийские страны, оказались в очень выгодном положении. Три государства, удобно примостившиеся на балтийском побережье, представляли из себя естественный торговый мостик между Россией и Европой, и, казалось, могли бы жить вообще больше ничего не делая — обеспечивай себе транзит, торгуй в обе стороны, как то ласковое телятко, что двух маток сосет. При этом никаких тебе проблем с электроэнергией, газом, нефтью — все снабжение существует еще с советских времен и никто ставить кованый сапог на жизненно важные для стран Прибалтики артерии не собирался. Пользуйтесь. И приятным бонусом — платите меньше, со скидкой, по старой памяти. Даже при требованиях своих новых хозяев — уничтожить всю более-менее значимую промышленность — у прибалтийских государств все равно получилось бы не только выжить, но и жить припеваючи. И ведь никто не требовал от них никакой особенной любви и клятв верности — просто давайте делать то, что выгодно и вам, и нам. Просто давайте жить по здравому смыслу, а не вопреки ему.

Но, наверное, жить, руководствуясь здравым смыслом, неинтересно. Скучно. Нужен какой-то экстрим. Тем более в тучные времена, когда из Евросоюза течет буквально река дотаций, и прибалтийские государства, превращаются чуть ли не в витрину прекрасной европейской жизни. Уровень жизни прет вверх, как на дрожжах. Даже несмотря на то, что вся промышленность уничтожена. А в обмен на бурные денежные потоки, новые хозяева ничего не требуют. Ну, разве что только немного русофобии. А с ней — проблем нет. Она давняя, почти что природная. Почему бы и не угодить хозяевам, раз и самим это доставляет удовольствие? В конце концов, приходит осознание, что русофобия — это некий товар, за который хорошо платят. Причем происходит это еще задолго до Крыма и событий на востоке Украины. И в странах Прибалтики заводят старую, заезженную пластинку. Благо и российские оппозиционеры подпевают. Ведь даже их главный «форум предателей» — и тот обосновался в литовском Вильнюсе. А уж какие они дифирамбы поют прекрасной жизни в Прибалтике!

Но все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается. Так и денежный поток из Евросоюза, в котором буквально тонули прибалтийские страны, иссяк. Не внезапно, предупреждали об этом давно. А русофобия, она, конечно, товар, но, как оказалось, уже залежалый и маловостребованный. В мире полно тех, кто готов лаять на Россию бесплатно, буквально лишь за похвалу. Но только в самой России поведение Прибалтики учли. И попросту решили не иметь с ней никаких дел. В самую первую очередь — прекратить прибалтийский транзит, который приносил в казну той же Латвии огромные деньги, обеспечивал десятки тысяч рабочих мест и благодаря которому существовали латвийские порты. Процесс этот не был быстрым, в принципе, было время, чтобы одуматься и попробовать договориться с Россией о том, чтобы сохранить хотя бы часть транзита. Но для этого необходимо было если и не прекратить полностью, то хотя бы прикрутить краник своего русофобского фонтана. А краник — видимо заржавел и не закручивался.

Тем временем новый порт в Усть-Луге строился и обрастал все новыми терминалами, а транзит через территорию Прибалтики худел с каждым годом. Заменить его нечем, дотаций из Евросоюза скоро не будет совсем, промышленности не осталось. Даже оборудование шпротных заводов выкупили эти несносные русские и вывезли в Калининград. Как жить, где теперь столоваться? А еще и времена непростые, коронавирусные, карантины всякие, огромное количество народа потеряло работу, с которой и до этого было не особо хорошо. И пришлось Министерству сообщения Латвии, напрямую обратиться к России с просьбой не прекращать транзит через территорию страны. Вот, буквально мольба такая — не лишайте нас этого куска хлеба.

Но сдается мне, что сия просьба останется без ответа. Россия, конечно, добрая и милосердная, но это милосердие не безгранично, да и свой порт в Усть-Луге, который уже стал одним из крупнейших в Европе, строили не зря. Зачем платить кому-то деньги, когда эти деньги могут остаться в стране? Да еще платить тому, кто постоянно твердит о том, что Россия агрессивная, вот-вот нападет, да и вообще дикая варварская страна, в отличие от цивилизованной Европы. И на чьей территории, в непосредственной близи от российских границ, как грибы растут базы НАТО и проводятся военные учения с недвусмысленными намерениями. Нет, ребята, хватит. Как говаривал один из главных героев незабвенной киноленты «Вокзал для двоих» — сама, сама, сама. Раньше думать надо было. И никто не виноват в том, что думать у вас не получалось. Кроме вас самих.