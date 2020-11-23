Французские судьи отложили рассмотрение дела Николя Саркози

Париж, 23 ноября. Французские судьи отложили процесс по делу о коррупции бывшего президента Николя Саркози до 26 ноября.

Как сообщает France 24, дело о попытке подкупа судьи было изначально назначено на понедельник. Обвиняемыми выступают Саркози вместе с адвокатом Тьерри Херцогом и судьей Гилбертом Азибертом.

Бывшего французского президента также подозревают в фальсификации финансовых документов, в получении крупных сумм от предпринимательницы Лилиан Бетанкур на предвыборную кампанию 2007 года и взяток от бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи.

Адвокат судьи попросил приостановить разбирательство, поскольку у одного из фигурантов дела больное сердце. Азиберт находится в группе риска заражения коронавирусом. Блюстители закона распорядились провести независимую медицинскую экспертизу к четвергу, 26 ноября, чтобы понять, как поступить с судебным процессом, — продолжить или приостановить.

По версии прокуроров, Саркози пообещал Азиберту работу в Монако в обмен на внутреннюю информацию о расследовании. Схема раскрылась благодаря записям телефонных разговоров между бывшим президентом и адвокатом Херцогом. Следователи обнаружили, что Саркози использовал псевдоним и купил телефон для тайной связи с защитником. В разговорах около десяти раз упоминается обращение к Гилберту Азиберту, который является не только главным французским судьей, но и генеральным адвокатом в высшем апелляционном суде страны по уголовным и гражданским делам.

В итоге Азиберту поручили получить информацию от судебного адвоката, который отвечал за расследование Лилиан Бетанкур, и попытаться заставить его вынести вердикт в пользу Саркози. Теперь экс-президенту грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и максимальный штраф в миллион евро.

Херцога, как одного из ведущих членов парижской адвокатской палаты, обвинили в нарушении профессиональной тайны. Ожидается, что судебное разбирательство продлится три недели.

