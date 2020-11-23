Полиция Нью-Йорка провела масштабный рейд: свингеры, бои и подпольные клубы

Штрафами и арестами закончились рейды по подпольным клубам в США. Проверки в нескольких увеселительных заведениях Нью-Йорка показали, что их посетители не соблюдают дистанцию, не отказывают себе в алкоголе, участвуют в подпольных боях и даже в оргиях.

Клуб «Queens» был принудительно закрыт в наказание за игнорирование «коронавирусных» ограничений. Получив 311 жалоб, местный шериф, отправился на проверку заведения и обнаружил 80 человек без масок. Посетители не обращали внимания на социальную дистанцию, а три пары занимались сексом в скрытой комнате.

Еще одну оргию в период пандемии организовал клуб «Caligula New York», который называет себя «Самым горячим клубом свингеров Нью-Йорка». Помимо несоблюдения социальной дистанции, у него не было лицензии на продажу алкоголя. В итоге двое организаторов вечеринки арестованы, им грозит штраф 15 тыс. долларов.

Некоторые клубы, чтобы избежать ответственности, уходят в тень, работая максимально скрытно. Однако и им не удалось остаться незамеченными. В центре Манхэттена шериф обратил внимание на подозрительное место на третьем этаже одного из зданий. Он насчитал 75 человек, которые вошли в клуб через служебный вход в субботний вечер. Позже шериф ворвался в заведение и обнаружил, что 120 человек танцуют, курят кальян, выпивают спиртное. О масках и дистанции никто и не задумывался. Более того, никакой лицензии на алкоголь у клуба не было вовсе. В отделе полиции в итоге оказались пятеро: вышибалы, ди-джей и организаторы, которым теперь придется выплатить 75 тыс. долларов в качестве штрафа.

Еще одних нарушителей удалось найти благодаря соцсетям, где организаторы опубликовали рекламу подпольных боев «Битва в Бронксе». Выяснилось, что 600 человек смотрят любительские бои, курят кальян и пьют алкоголь, не обращая внимания на социальную дистанцию и маски. Организаторы арестованы за незаконное собрание, несоблюдение мер защиты здоровья и безопасности, нарушение аварийных мер, несанкционированное хранение алкоголя и создание препятствий для выхода.

На сегодняшний день США являются первыми в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом: инфекция диагностирована у 12,3 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в мире зафиксировано свыше 604 тыс. случаев заражения COVID-19.

Более 44% пациентов из числа заразившихся COVID-19 за сутки являются жителями Северной и Южной Америки. На втором месте по количеству выявленных случаев коронавируса Европа, на третьем — Юго-Восточная Азия.