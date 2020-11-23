Евгений Гришковец рассказал ФАН о вынужденном отпуске в Калининграде

Писатель Евгений Гришковец после ввода новых ограничительных мер в Москве вынужденно отдыхает в Калининграде. Он сообщил ФАН, что в прошлый карантин сделал все, что хотел, и в к новому отпуску был не готов.

— Скажите, вы полностью прекратили выступать?

В моем случае активная концертная деятельность невозможна. Все мои выступления прекратились. У меня есть спектакль, перенесенный с мая, в Дубне. Намеченных больше нет, потому что двадцатипятипроцентная рассадка не дает возможности оплатить даже аренду театра.

— Сейчас вы отдыхаете в Калининграде?

— Отдыхом мой так называемый отпуск назвать нельзя, я вынужденно бездействую. Буду ездить в Москву репетировать спектакль, у меня в следующем году намечена постановка новой пьесы в театре Пушкина, планирую репетировать с артистами потихонечку в декабре и все, больше у меня возможностей нет.

— Вы будете предпринимать попытки альтернативно заработать? Быть может, заниматься чем-то другим.

— Я умею писать книги, но делать без замысла это глупо и неправильно, к тому же долго. В текущем году написал книгу и две пьесы, одна поставлена в «Современнике», другую я буду ставить в январе в театре Пушкина. То, что мог сделать, я сделал. Я хотел сделать эстрадную программу впервые, чтецкую, чего я никогда не делал, и она готова у меня, хотел ее представить в мае... Выступления в театре должны быть живыми, сейчас нет никакой альтернативы!

— А как же онлайн?

— Онлайн-мероприятия — это все чепуха, фикция, это ненастоящее. К тому же надо понимать, что те люди, которые делают онлайн-выступления, и те, которые их смотрят — товарищи по несчастью. И те, и другие делают это не от большой радости. Я организовывал онлайн-выступления, но я за это не брал деньги, мне неудобно. В античности был придуман театр, ему несколько тысячелетий. Во время эпидемий, во время жестоких войн театр не работал, потом работал, значит, мы должны перетерпеть, но мы могли бы работать, если бы не решение чиновников, которое является абсолютным предательством исполнительского искусства!