Ивлеева внезапно стала брюнеткой и спровоцировала слухи о разрыве с Элджеем

Москва, 23 ноября. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева удивила поклонников неожиданной сменой имиджа и вызвала бурные обсуждения своей личной жизни.

На странице в Instagram супруга рэпера Элджея похвасталась новым цветом волос. Из яркой блондинки Ивлеева внезапно превратилась в брюнетку.

«Все когда-то заканчивается», — написала блогер в посте.

После этой фразы Ивлеева поставила смайлик с треснувшим сердцем. Поклонники ведущей «Орла и решки» заподозрили, что она намекает таким образом на расставание с мужем. Кроме того, фанаты блогера отметили, что ей очень идет новый цвет волос.

«Почему сразу мысли про Элджея?»; «Рассталась и поэтому решила стать готом?»; «В смысле разбег с Элджеем?»; «Темненькой лучше!»; «Фотки — бомба!» — написали поклонники Ивлеевой.

Внешность ведущей неоднократно претерпевала изменения. Например, когда-то блогер весила 70 килограммов при росте 173 сантиметра. Настя Ивлеева назвала причиной набора лишнего веса малоподвижный образ жизни и поделилась с фанатами секретами похудения.